DialogForum: Erinnerung an die Zukunft - ORF-Legenden im GesprächJetzt kostenlos streamen
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Folge 18: DialogForum: Erinnerung an die Zukunft - ORF-Legenden im Gespräch
59 Min.Folge vom 08.02.2026
Alle reden von der Zukunft. Aber was haben wir in der Vergangenheit richtig gemacht? Wie hat es der ORF geschafft über Jahrzehnte hinweg erfolgreich, beliebt und zugleich innovativ zu sein? Im DialogForum diskutieren ORF-Mitarbeiter:innen, die viele Jahre lang oft legendäre Programme gestaltet haben, über ihre Erfahrungen und Erfolgsrezepte. Auch wenn die digitale Transformation neue Dimensionen der Mediengestaltung erfordert, ist es alles andere als ausgeschlossen aus der Vergangenheit zu lernen. Woran sollten wir uns erinnern, wenn wir an die Zukunft des ORF denken? Bildquelle: ORF
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