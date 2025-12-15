DialogForum: Medien für Morgen - Was kommt 2026?Jetzt kostenlos streamen
DialogForum
Folge 17: DialogForum: Medien für Morgen - Was kommt 2026?
Qualitätsjournalismus ist durch massive Sparmaßnahmen akut bedroht. Weltweit agierende Konzerne gefährden sowohl die digitale Souveränität Europas, als auch die Relevanz und Existenz der traditionellen Medien. Autokratische Regierungen attackieren die Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Medien. Das ist der Befund des Jahres 2025 über die Lage des Journalismus. Angesichts derartiger Szenarien stellen sich alarmierende Fragen: Wie reagiert die Politik auf die Dominanz der "digital giants"? Können Medien ihre redaktionelle Unabhängigkeit bewahren? Welche Alternativen gibt es zu Google, TikTok, Instagram, X und Co.? Kann Qualitätsjournalismus angesichts der dramatischen Herausforderungen in Zukunft überleben? Was kommt 2026?
