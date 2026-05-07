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Die Alliierten in Österreich

Die Alliierten in Österreich (1/4): Chocolate, Girls, Jazz & Uncle Sam

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 07.05.2026
Die Alliierten in Österreich (1/4): Chocolate, Girls, Jazz & Uncle Sam

Die Alliierten in Österreich (1/4): Chocolate, Girls, Jazz & Uncle SamJetzt kostenlos streamen

Die Alliierten in Österreich

Folge 1: Die Alliierten in Österreich (1/4): Chocolate, Girls, Jazz & Uncle Sam

49 Min.Folge vom 07.05.2026

Im Mittelpunkt dieser Dokumentation stehen die amerikanischen Besatzungszonen. Salzburg, das westliche Zentrum der US-Militärverwaltung, entwickelte sich besonders stark zur Kopie amerikanischer Lebensart. Die GIs präsentierten sich als unbeschwerte Sieger, als Befreier mit Charme. Für viele junge Frauen waren sie die Symbole des Aufbruchs in eine neue, bessere, sorgenfreie Welt: Freiheit, Neubeginn, unbegrenzte Möglichkeiten. Amerikanische Kulturimporte aus der Besatzungszeit prägen das Alltagsleben bis heute. "Uncle Sam" konnte sich materielle Großzügigkeit leisten, war doch das Land vom Krieg verschont geblieben. Bildquelle: ORF/Historisches Archiv/National Archives

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