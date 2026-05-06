Die Alliierten in Österreich (4/4): Autriche, mon amourJetzt kostenlos streamen
Die Alliierten in Österreich
Folge 4: Die Alliierten in Österreich (4/4): Autriche, mon amour
Nach dem Einzug der Franzosen machten Tiroler und Vorarlberger erstmals Bekanntschaft mit exotischen Gästen: In der Uniform der "Grande Nation" marschierten Hunderte Marokkaner in Westösterreich ein. Um die "Söhne der Wüste" in alpiner Umgebung ranken sich Anekdoten genauso wie Erinnerungen an Rassismus und Angst. Mit den Franzosen kam der "historische Erbfeind" bereits zum zweiten Mal nach Tirol: Nie hatten die Tiroler vergessen, dass Napoleon 1810 den Nationalhelden und Freiheitskämpfer Andreas Hofer hinrichten ließ. Die Dokumentation von Thomas Matzek berichtet über die Versuche der Franzosen, die historischen Wunden zu heilen, mit Charmeoffensiven der französischen Militärverwaltung. Im Gegensatz zu früher demonstrierten die Besatzer nun Verbundenheit mit dem Tiroler Wesen, mit lokalem Brauchtum, Trachtentanz, Volkskultur und Schützenwesen. Auch förderten sie den Tourismus und den Wintersport. Bildquelle: Stadtarchiv Bregenz
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