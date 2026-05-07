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Die Alliierten in Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 07.05.2026
Die Alliierten in Österreich (2/4): Die Russen sind da

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Die Alliierten in Österreich

Folge 2: Die Alliierten in Österreich (2/4): Die Russen sind da

51 Min.Folge vom 07.05.2026

Vor der Roten Armee fürchtete man sich lange bevor sie Österreichs Grenzen überschritt. Keine der vier Besatzungsmächte verfügte über so geringe Sympathiewerte wie die Russen. Daran sollte sich zwischen 1945 und 1955 nur wenig ändern. Übergriffe, Verschleppungen und Willkür schufen ein Klima der Angst, ein Szenario täglicher Bedrohung. Die Verdienste der Sowjets als Befreier waren recht schnell vergessen. Vor allem für Frauen als bevorzugte Opfer der Gewalt kamen die ersten Jahre unter "rotem Stern" einer Phase permanenter Bedrohung gleich. Das zehnjährige Nebeneinander von Russen und Österreichern brachte die Konfrontation völlig unterschiedlicher ideologischer Systeme, Kulturen und Mentalitäten. Nicht selten bildeten diese Gegensätze die Grundlage für gefährliche Konflikte. Bildquelle: ORF/Historisches Archiv

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