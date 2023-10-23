Staffel 02 Folge 01: Ankunft in der neuen WeltJetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 1: Staffel 02 Folge 01: Ankunft in der neuen Welt
50 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6
Fünf lange Monate musste die 5-köpfige Familie Wachter in Österreich ausharren, aber jetzt geht es endlich ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Außerdem will die 30-Jährige Fitness-Influencerin Lisa-Marie aus Kärnten in Norwegen Fuß fassen. Auch dabei: Marly Hirschvogel. Sie hat ihr Online-Business vorläufig auf Eis gelegt und plant jetzt ihre Hochzeit.
