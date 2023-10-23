Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Auswanderer - Für immer fort?

Staffel 02 Folge 01: Ankunft in der neuen Welt

PULS 4
Staffel 2
Folge 1
vom 23.10.2023
50 Min.
Folge vom 23.10.2023
Ab 6

Fünf lange Monate musste die 5-köpfige Familie Wachter in Österreich ausharren, aber jetzt geht es endlich ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Außerdem will die 30-Jährige Fitness-Influencerin Lisa-Marie aus Kärnten in Norwegen Fuß fassen. Auch dabei: Marly Hirschvogel. Sie hat ihr Online-Business vorläufig auf Eis gelegt und plant jetzt ihre Hochzeit.

