Die Auswanderer - Für immer fort?

Staffel 02 Folge 03: Hochzeitskleid und Schulstau

PULS 4Staffel 2Folge 3vom 06.11.2023
49 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 6

Während Familie Wachter mit der Schulanmeldung beschäftigt ist, ziehen dunkle Wolken am Himmel auf. Und: Bei Marly und Michael auf Mallorca scheint es kurz vor der Hochzeit zu Problemen zu kommen...

