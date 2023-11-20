Staffel 02 Folge 05: Der Traum schmilzt dahinJetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 5: Staffel 02 Folge 05: Der Traum schmilzt dahin
49 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 6
Wolfgang stürzt sich gleich in zwei Abenteuer: Der Pensionist will nach Thailand auswandern & gleich auch heiraten. In Florida kämpft Familie Wachter mit den American Way of Life. Außerdem braucht Autohändler Helmut einen neuen Führerschein.
