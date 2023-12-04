Staffel 02 Folge 08: Bleibt es beim Traum?Jetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 8: Staffel 02 Folge 08: Bleibt es beim Traum?
47 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6
Lange haben wir unsere Auswanderer:innen dabei verfolgt, wie sich sich den Traum vom neuen Leben in der Ferne erfüllen. Ob der Traum kein Traum bleibt und ihr Vorhaben von Erfolg gekrönt ist, entscheidet sich jetzt.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4