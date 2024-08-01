Grünes Gras und BadespaßJetzt kostenlos streamen
Die Bademeister
Folge 1: Grünes Gras und Badespaß
46 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 6
Kurt und Erich sind mit Leib und Seele Bademeister. Kurt ist für den Kinderstrand verantwortlich, Erich für den Badeabschnitt für körperlich beeinträchtigte Gäste. Johann schupft sein Erlaufthaler Bad quasi im Alleingang. Immer mit dabei: seine Bademeisterpfeife. Im Bad am Laaerberg sind Bademeister Stefan und Peter dafür verantwortlich, dass alle Gäste über Wasser bleiben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Bademeister
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV