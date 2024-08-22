Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 4vom 22.08.2024
47 Min.Folge vom 22.08.2024

Bademeister Kurt entfernt im Wiener Gänsehäufel die Algenplage am Kinderstrand der Alten Donau. An einem anderen Strand spielt sich unterdessen eine dramatische Szene ab: Eine junge Frau ist zu weit geschwommen und hat einen Krampf in der Wade erlitten. Jetzt ist Bademeister Robert gefragt. Im Florian-Berndl-Bad in Bisamberg geht es ruhig zu. Die Bademeister nutzen die Zeit, um Fundstücke zu ordnen. Im Welldorado herrscht rege Badestimmung. Besonders beliebt: der 10-Meter-Turm.

