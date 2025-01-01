Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bademeister

Gewitter ist nah - Blitzgefahr

ATVStaffel 1Folge 3
Gewitter ist nah - Blitzgefahr

Folge 3: Gewitter ist nah - Blitzgefahr

47 Min.Ab 6

Im Sommerfreibad Ternitz sorgen Karl und Thomas für Sicherheit. Highlights sind hier der Sprungturm und der Wasserstrudel. Doch nicht alle Gäste sind so diszipliniert und die beiden Bademeister müssen zuweilen hart durchgreifen. Im Wiener Gänsehäufel werden mal wieder zahlreiche Besucher erwartet. Das beliebte Schwimmbad kann bis zu 30.000 Gäste fassen. Doch das Wetter schlägt um. Die Bademeister müssen handeln.

