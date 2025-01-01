Gewitter ist nah - BlitzgefahrJetzt kostenlos streamen
Die Bademeister
Folge 3: Gewitter ist nah - Blitzgefahr
47 Min.Ab 6
Im Sommerfreibad Ternitz sorgen Karl und Thomas für Sicherheit. Highlights sind hier der Sprungturm und der Wasserstrudel. Doch nicht alle Gäste sind so diszipliniert und die beiden Bademeister müssen zuweilen hart durchgreifen. Im Wiener Gänsehäufel werden mal wieder zahlreiche Besucher erwartet. Das beliebte Schwimmbad kann bis zu 30.000 Gäste fassen. Doch das Wetter schlägt um. Die Bademeister müssen handeln.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4