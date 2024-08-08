Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 2vom 08.08.2024
48 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 6

Im Gänsehäufel bemerkt Bademeister Kurt ein badendes Kleinkind, das dies ohne Schwimmflügel tut. Quasi Alarm für Kurt. Die Tiroler Area 47 ist ein Freizeitparadies für Abenteuerlustige. Hier gibt es nicht nur ein 26-Meter-Brett sondern zahlreiche Möglichkeiten vom Wasserschilift über die Schanze, Blopper, und und und. Eine Herausforderung für die jungen Bademeister. Und im Erlauftalerbad steht Flutlichtbaden auf dem Programm.

