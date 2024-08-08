Schwimmflügerl, Flutlicht, AttraktionenJetzt kostenlos streamen
Die Bademeister
Folge 2: Schwimmflügerl, Flutlicht, Attraktionen
48 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 6
Im Gänsehäufel bemerkt Bademeister Kurt ein badendes Kleinkind, das dies ohne Schwimmflügel tut. Quasi Alarm für Kurt. Die Tiroler Area 47 ist ein Freizeitparadies für Abenteuerlustige. Hier gibt es nicht nur ein 26-Meter-Brett sondern zahlreiche Möglichkeiten vom Wasserschilift über die Schanze, Blopper, und und und. Eine Herausforderung für die jungen Bademeister. Und im Erlauftalerbad steht Flutlichtbaden auf dem Programm.
Alle Staffeln im Überblick
Die Bademeister
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4