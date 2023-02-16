Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 1: Willkommen bei den Bruckners

ATVStaffel 1Folge 1vom 16.02.2023
49 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 6

In der ersten Folge gewähren die Bambis private Einblicke in ihr Familiendomizil, wo man zwischen Highheels und Kinderspielzeug ein seltenes Naturschauspiel beobachten kann: Eine Bambi kochend am Herd. Neben dem Haushalt schupft sie aber auch den Infopoint in der Lugnercity.

