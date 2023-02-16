Staffel 1 Folge 1: Willkommen bei den BrucknersJetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Willkommen bei den Bruckners
49 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 6
In der ersten Folge gewähren die Bambis private Einblicke in ihr Familiendomizil, wo man zwischen Highheels und Kinderspielzeug ein seltenes Naturschauspiel beobachten kann: Eine Bambi kochend am Herd. Neben dem Haushalt schupft sie aber auch den Infopoint in der Lugnercity.
Die Bambis
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4