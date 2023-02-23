Staffel 1 Folge 2: Die Bambis unter SteppentierenJetzt kostenlos streamen
Die Bambis
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Die Bambis unter Steppentieren
47 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 6
In der zweiten Folge erleben die Bambis richtigen Steppen-Flair - mit einem Fotoshooting im Elefantengehege inklusive. Außerdem gibt es weitere Einblicke in den turbulenten Arbeitsalltag & in das Familienleben der Bruckners.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4