Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bambis

Staffel 1 Folge 5: Orange ist das neue Schwarz

ATVStaffel 1Folge 5vom 16.03.2023
Staffel 1 Folge 5: Orange ist das neue Schwarz

Staffel 1 Folge 5: Orange ist das neue SchwarzJetzt kostenlos streamen

Die Bambis

Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Orange ist das neue Schwarz

49 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 6

Nach der Paartherapie gibt's ein Überraschungs-Date à la Senad. Bambi macht ihn daraufhin gleich salonfähig für die Bussi-Bussi-Gesellschaft. Kirtag ist auch – und da sind die Bambis mittendrin statt nur dabei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Bambis
ATV
Die Bambis

Die Bambis

Alle 3 Staffeln und Folgen