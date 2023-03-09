Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 4: Schlimmer geht's nimmer

„Die Bambis“ machen den ultimativen Beziehungs-Belastungs-Test und gehen ins Möbelhaus einkaufen. Apropos: Bambi und Senad beschließen, eine Paartherapie zu besuchen. Auch der anstehende Geburtstag von Laura lässt den Stresspegel bei den Bambis nach oben schnellen.

