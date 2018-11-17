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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Karibik-Feeling deluxe

HGTVFolge vom 17.11.2018
Karibik-Feeling deluxe

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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 17.11.2018: Karibik-Feeling deluxe

44 Min.Folge vom 17.11.2018

Jade und Brennen Hamilton leben im Norden von Miami. Für sich und seine drei Kinder wünscht sich das Paar eine schicke Pool-Landschaft mit Karibikflair. Da die Hamiltons große Costa-Rica-Fans sind, wollen sie das tropische Ferien-Feeling jetzt nachhause holen. Kein Problem für Lucas Congdon und sein Architekten-Team. Die Pool-Designer schöpfen aus den Vollen und verwandeln das Grundstück in einen sprudelnden Garten Eden. Wasserfälle, Natursteinwände, Palmen, Orchideen: Das Tropenparadies ist üppig überwuchert und sogar mit Spa-Bereich, Feuerstelle sowie einem Beachvolleyballplatz ausgestattet.

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