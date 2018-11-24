Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 24.11.2018: Dolce Vita in Florida
44 Min.Folge vom 24.11.2018
Tracy und Jeremy Stein leben in einer schicken Villa in Wellington, Florida. Pünktlich zu seinem 20. Hochzeitstag wünscht sich das Ehepaar eine voll ausgestattete Pool-Landschaft auf hohem Niveau. Passend zum mediterranen Stil des Hauses soll auch der Außenbereich gestaltet werden. Pool-Designer Lucas Congdon ist mit seinem gesamten Team zur Stelle, um den Traum von Familie Stein wahr werden zu lassen. Luxus-Spa, Outdoor-Fitnessstudio, eine riesige Grotte mit Wasserfällen und Sonnendeck zum Relaxen: Das Ergebnis aus fünf Wochen harter Arbeit kann sich sehen lassen!
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.