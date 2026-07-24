Die Humorwelle des Glücks - Die besten Comedians DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Die besten Comedians Deutschlands
Folge vom 24.07.2026: Die Humorwelle des Glücks - Die besten Comedians Deutschlands
116 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Sommer, Sonne, Sonnenschein! Doch was darf nicht fehlen? Richtig, eine gute Portion Humor. Daniel Boschmann präsentiert "Die besten Comedians Deutschlands" im Palladium in Köln. Mit dabei sind Paul Panzer, Bülent Ceylan, Özcan Cosar, Christiane Ohliger, Herr Schröder und viele mehr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5: SAT.1 & © Season 3: Sat.1 & © Season 2: Brainpool & © Season 4-5: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 4-5: Brainpool TV
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