Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Joachim Wissler
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein besucht Joachim Wissler, den offiziell besten Koch Deutschlands in fürstlichem Ambiente! Dessen Drei-Sterne-Restaurant Vendome befindet sich auf Schloss Bensberg bei Köln, der passenden Bühne für Wisslers komplexe Luxusküche.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
