Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Hiroyasu Kawate

just cookingStaffel 11Folge 10
Hiroyasu Kawate

Hiroyasu KawateJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 10: Hiroyasu Kawate

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ikarus-Executive Chef Martin Klein besucht Zwei-Sterne-Koch Hiroyasu Kawate in Tokio, um dessen Rezepte zu studieren und sein kulinarisches Umfeld zu erforschen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen