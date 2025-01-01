Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Bee Satongun
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein, Executive Chef des Hangar-7 in Salzburg, reist nach Bangkok um dort, die 2010 als Best Female Asian Chef ausgezeichnete, Bee Satongun zu treffen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV