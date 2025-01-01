Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Fernando P. Arellano

just cookingStaffel 11Folge 2
Fernando P. Arellano

Fernando P. Arellano

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 2: Fernando P. Arellano

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Sternekoch Fernando P. Arellano setzt seine ehrgeizigen kulinarischen Ziele um, unterstützt von seinen Erfahrungen am Herd zahlreicher berühmter Restaurants.

