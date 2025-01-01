Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Angel Leon

just cookingStaffel 12Folge 11
Angel Leon

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 11: Angel Leon

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Chef del Mar - der Koch des Meeres, diesen Spitznamen trägt der Andalusische Drei-Sterne-Koch Angel Leon nicht von ungefähr. In seinem Restaurant Aponiente sind die Schätze des Ozeans die Stars.

