Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Angel Leon
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Chef del Mar - der Koch des Meeres, diesen Spitznamen trägt der Andalusische Drei-Sterne-Koch Angel Leon nicht von ungefähr. In seinem Restaurant Aponiente sind die Schätze des Ozeans die Stars.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV