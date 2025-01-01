Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: Best of Gastköche
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Im Juni gibt es erstmals ein Best of Gastköche-Menü im Restaurant Ikarus, bei dem die Gäste selbst entscheiden, welche Kreationen wieder serviert werden.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
