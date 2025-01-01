Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yade-Andersen & Chayawee Sutcharitchan

just cookingStaffel 12Folge 1
Folge 1: Yade-Andersen & Chayawee Sutcharitchan

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein besucht Chayawee Sutcharitchan in Bangkok! In seinem Restaurant Sra Bua wird nicht wie üblich im klassische Thai-Küche im Family Style kredenzt, sondern modernste Gerichte mit vielfältige Aromen.

