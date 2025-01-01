Yade-Andersen & Chayawee SutcharitchanJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Yade-Andersen & Chayawee Sutcharitchan
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein besucht Chayawee Sutcharitchan in Bangkok! In seinem Restaurant Sra Bua wird nicht wie üblich im klassische Thai-Küche im Family Style kredenzt, sondern modernste Gerichte mit vielfältige Aromen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Copyrights:© Servus TV