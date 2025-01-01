Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 19: Bart de Pooter
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Zu Gast im belgischen Rumst-Reet. Mittendrin: DE PASTORALE - das Zweisterne-Restaurant von Bart de Pooter. Seine Küche steht für Verbundenheit zu seiner flämischen Heimat.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV