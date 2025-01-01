Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Davide Scabin in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Das Restaurant Ikarus im Salzburger Hangar-7 hat einen neuen Gastkoch: Davide Scabin. Der 47-jährige Italiener aus Rivoli in der Nähe von Turin.
