Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Bertrand Grebaut in Salzburg
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er ist ein französischer Revolutionär, der eine Menge Frische in die Haute Cuisine bringt. Bertrand Grébaut aus Paris ist Gastkoch des Monats im Salzburger Hangar-7.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV