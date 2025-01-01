Christopher Kostow aus St. HelenaJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Christopher Kostow aus St. Helena
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Der Hangar-7 ist bereit für seinen neuen Gastkoch. Jetzt ist es an Drei-Sterne-Koch Christopher Kostow das Team auf seine New Napa Cuisine einzuschwören.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV