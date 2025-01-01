Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Vineet Bhatia aus London

Staffel 7Folge 2
Vineet Bhatia aus London

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 2: Vineet Bhatia aus London

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Zwei-Sterne-Koch Vineet Bhatia ist zu Gast im Salzburger Hangar-7, der erste indische Koch überhaupt, der mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde.

