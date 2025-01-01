Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Vineet Bhatia aus London
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Zwei-Sterne-Koch Vineet Bhatia ist zu Gast im Salzburger Hangar-7, der erste indische Koch überhaupt, der mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde.
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV