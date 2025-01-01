Richard von Oostenbrugge aus AmsterdamJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Richard von Oostenbrugge aus Amsterdam
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er kocht Luxusgerichte für das niederländische Königshaus genauso wie Babybrei für seine Tochter: Richard van Oostenbrugge, Starkoch und Szenegröße von Amsterdam.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
