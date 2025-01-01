Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 12: Sidney Schutte
47 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Sidney Schutte, Chefkoch des 2-Sterne-Restaurants "Librije's Zusje", und Hangar-7 Executive Chef Martin Klein kreieren gemeinsam ein Menü der Spitzenklasse für das Restaurant Ikarus.
