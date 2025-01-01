Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: José Avillez
47 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: In Portugal kennt jeder seinen Namen: José Avillez hat mit seinen insgesamt sieben Restaurants das Niveau der portugiesischen Küche auf ein neues Level gehoben.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV