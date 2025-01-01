Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Manish Mehrotra
47 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Head Chef Manish Mehrotra beweist, dass indisches Comfort Food und internationale Haute Cuisine kein Widerspruch sein müssen.
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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-14: Servus TV