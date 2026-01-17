Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Silvio Germann

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 17.01.2026
Silvio Germann

Silvio Germann

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 1: Silvio Germann

20 Min.Folge vom 17.01.2026

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal in die Schweiz und besucht 2 Sterne Koch Silvio Germann im Restaurant Mammertsberg.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

