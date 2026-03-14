Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Mickael Viljanen

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 14.03.2026
Mickael Viljanen

Mickael ViljanenJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 3: Mickael Viljanen

20 Min.Folge vom 14.03.2026

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Irland und besucht in Dublin den 2-Sterne-Koch Mickael Viljanen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 15 Staffeln und Folgen