Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Mickael Viljanen
20 Min.Folge vom 14.03.2026
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Irland und besucht in Dublin den 2-Sterne-Koch Mickael Viljanen.
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