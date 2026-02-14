Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Tommy Myllymäki & Pi Le

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 14.02.2026
Tommy Myllymäki & Pi Le

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 2: Tommy Myllymäki & Pi Le

20 Min.Folge vom 14.02.2026

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Schweden und besucht die 2 Sterne-Köche in Stockholm.

