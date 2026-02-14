Tommy Myllymäki & Pi LeJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Tommy Myllymäki & Pi Le
20 Min.Folge vom 14.02.2026
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Schweden und besucht die 2 Sterne-Köche in Stockholm.
