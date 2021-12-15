Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 13Folge 3vom 15.12.2021
10 Min.Folge vom 15.12.2021

Martin Klein, Executive Chef ides Hangar-7 in Salzburg, kocht Sterneküche für zuhause. Der Spitzenkoch kredenzt seinen Zuschauern heute etwas ganz Besonderes: Ein mediterranes Menü, welches den Sommerurlaub direkt in die eigene Küche bringt.

