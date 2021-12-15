Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Das Ikarus-Team in Salzburg

ServusTVStaffel 13Folge 6vom 15.12.2021
Das Ikarus-Team in Salzburg

Das Ikarus-Team in SalzburgJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 6: Das Ikarus-Team in Salzburg

10 Min.Folge vom 15.12.2021

Im Festspielmonat August lädt das Ikarus Team zu ihrem exklusiven Sommermenü in das mit 2-Sternen ausgezeichnete Ikarus Restaurant im Salzburger Hangar-7.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen