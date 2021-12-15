Das Ikarus-Team in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Das Ikarus-Team in Salzburg
10 Min.Folge vom 15.12.2021
Im Festspielmonat August lädt das Ikarus Team zu ihrem exklusiven Sommermenü in das mit 2-Sternen ausgezeichnete Ikarus Restaurant im Salzburger Hangar-7.
