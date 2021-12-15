80. Geburtstag von Eckart WitzigmannJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: 80. Geburtstag von Eckart Witzigmann
11 Min.Folge vom 15.12.2021
Zu Eckart Witzigmanns 80. Geburtstag kreieren einige seine besten Schüler ein Menü der Spitzenklasse im Salzburger Hangar-7.
