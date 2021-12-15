Take-away Food Boxen und ihre ZubereitungJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Take-away Food Boxen und ihre Zubereitung
10 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein, Executive Chef im Restaurant Ikarus in Salzburg, kocht Sterneküche für zuhause. Die „Take-away Food Boxen“ aus dem Hangar-7 haben sich in den vergangenen Wochen zu einer beliebten Alternative zum klassischen Restaurantbesuch entwickelt. Martin Klein zeigt exklusiv, wie man die Köstlichkeiten auch zuhause nachkochen kann.
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