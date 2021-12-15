Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 13Folge 2vom 15.12.2021
Folge 2: Köstliches vom Saibling

10 Min.Folge vom 15.12.2021

Martin Klein, Executive Chef im Hangar-7 in Salzburg, kocht Sterneküche für zuhause. Der Saibling ist ein beliebter heimischer Speisefisch - Martin Klein zeigt exklusiv, wie leidenschaftliche Hobbyköche aus diesem Fisch verschiedene Köstlichkeiten auch zuhause auf Sterneniveau zubereiten können.

