Köstliches vom SaiblingJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Köstliches vom Saibling
10 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein, Executive Chef im Hangar-7 in Salzburg, kocht Sterneküche für zuhause. Der Saibling ist ein beliebter heimischer Speisefisch - Martin Klein zeigt exklusiv, wie leidenschaftliche Hobbyköche aus diesem Fisch verschiedene Köstlichkeiten auch zuhause auf Sterneniveau zubereiten können.
