Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Finanzpolizei

Staffel 02 Folge 01 - Die Finanzpolizei

ATVStaffel 2Folge 1vom 06.04.2019
Staffel 02 Folge 01 - Die Finanzpolizei

Staffel 02 Folge 01 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen

Die Finanzpolizei

Folge 1: Staffel 02 Folge 01 - Die Finanzpolizei

49 Min.Folge vom 06.04.2019Ab 6

In den späten Abendstunden ist Regionalleiter Franz Kurz mit seinem Team der Finanzpolizei unterwegs zu einer Lokalkontrolle. Sie haben die Polizei zur Hilfe herangezogen, da in dem Lokal illegales Glücksspiel vermutet wird. "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das dort verborgen sein soll", ist sich Regionalleiter Kurz sicher, der die Kellnerin des Lokals bittet, eine versteckte Tür zu öffnen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Spätabends schwärmt die Finanzpolizei aus, um eine groß angelegte Taxikontrolle in Wien am Michaelerplatz durchzuführen. Die Beamten fahnden mit Unterstützung der Polizei nach Sozialbetrug und Steuersündern unter den Taxiunternehmen und ihren Chauffeuren. Schnell werden die Beamten fündig, denn während ein Lenker seine Registrierkasse vorzeigt, werden die Beamten auf das zugehörige Taxiunternehmen mit hohem Steuerrückstand aufmerksam… Außerdem werden von der Finanzpolizei auch wieder Kontrollen auf Baustellen durchgeführt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Finanzpolizei
ATV
Die Finanzpolizei

Die Finanzpolizei

Alle 3 Staffeln und Folgen