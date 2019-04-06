Staffel 02 Folge 01 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 1: Staffel 02 Folge 01 - Die Finanzpolizei
In den späten Abendstunden ist Regionalleiter Franz Kurz mit seinem Team der Finanzpolizei unterwegs zu einer Lokalkontrolle. Sie haben die Polizei zur Hilfe herangezogen, da in dem Lokal illegales Glücksspiel vermutet wird. "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das dort verborgen sein soll", ist sich Regionalleiter Kurz sicher, der die Kellnerin des Lokals bittet, eine versteckte Tür zu öffnen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Spätabends schwärmt die Finanzpolizei aus, um eine groß angelegte Taxikontrolle in Wien am Michaelerplatz durchzuführen. Die Beamten fahnden mit Unterstützung der Polizei nach Sozialbetrug und Steuersündern unter den Taxiunternehmen und ihren Chauffeuren. Schnell werden die Beamten fündig, denn während ein Lenker seine Registrierkasse vorzeigt, werden die Beamten auf das zugehörige Taxiunternehmen mit hohem Steuerrückstand aufmerksam… Außerdem werden von der Finanzpolizei auch wieder Kontrollen auf Baustellen durchgeführt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick