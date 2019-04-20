Staffel 02 Folge 03 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 3: Staffel 02 Folge 03 - Die Finanzpolizei
Bei der Schwerpunktkontrolle von Essenslieferanten und den dazugehörigen Lokalen begeben sich die Beamten in Zivil gekleidet auf die Suche nach Schwarzarbeit und Steuersünden. Bei der Ausweiskontrolle eines Kochs findet die Finanzpolizei einige Indizien dafür, dass es sich beim vorgelegten Dokument um eine Fälschung handelt... Auch auf der Autobahn liegt die Betrugsbekämpfungseinheit auf der Lauer, um auffällige Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Leiter Kurz und seine Beamten werden auf einen privat angemeldeten Kleintransporter aufmerksam, der einige Fragen aufwirft. Als die Finanzpolizei beim Fahrer genauer nachforscht, gerät dieser in Erklärungsnot... Großbaustellen sind Magnete für dubiose Sub-Firmen, Schwarzarbeit und Steuerbetrug. Diesmal beschäftigt die Finanzpolizisten aber ein ganz anderer Fall: Ein Häftling der Justizanstalt ist als Freigänger auf der Baustelle tätig. Doch dieser scheint von der Subfirma nicht richtig angemeldet worden zu sein. Bei der Abfrage der Sozialversicherung scheint den Beamten kein Dienstgeber auf. Der Häftling muss seine Arbeit unterbrechen und im Baubüro Rede und Antwort stehen.
