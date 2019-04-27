Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Finanzpolizei

Staffel 02 Folge 04 - Die Finanzpolizei

ATVStaffel 2Folge 4vom 27.04.2019
Staffel 02 Folge 04 - Die Finanzpolizei

Staffel 02 Folge 04 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen

Die Finanzpolizei

Folge 4: Staffel 02 Folge 04 - Die Finanzpolizei

48 Min.Folge vom 27.04.2019Ab 6

Die Finanzpolizei ist täglich in ganz Österreich unterwegs um gegen Steuerhinterziehung, Sozialbetrug und illegales Glücksspiel vorzugehen. Bei einer bundesländerübergreifenden Aktion ist ATV hautnah mit dabei, wenn die Betrugsbekämpfungseinheit des Finanzministeriums der Glücksspielmafia den Kampf ansagt. 17 Teams mit 93 Mitarbeitern rücken zeitgleich in Wien, Oberösterreich, Salzburg und dem Burgenland aus, um Razzien in Lokalen durchzuführen, in denen illegale Glücksspielautomaten vermutet werden. So sind die ATV-ZuseherInnen dabei, wenn die Finanzpolizei ein Lokal im 3. Bezirk in Wien stürmt und mehrere illegale Automaten sicherstellen kann. Außerdem in der Sendung: Eine Großkontrolle im Grazer Stadtgebiet. 40 Finanzpolizisten kontrollieren PKWs und Kleintransporter auf der Suche nach Steuersündern und Sozialbetrügern. Ob sie fündig werden? Zudem geht die Wiener Finanzpolizei mit Leiter Franz Kurz gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt gegen ein dubioses Firmennetzwerk vor. Auf einer Baustelle suchen sie nach Beweisen, die den Firmenchef belasten – und sie stellen interessante Zusammenhänge fest. Weiters rücken die Beamten aus, um Lieferanten für Pharmaprodukte zu kontrollieren. Dabei stoßen sie auf Unternehmen mit hohen Steuerrückständen und auf Fahrer, die nicht richtig angemeldet sind.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Finanzpolizei
ATV
Die Finanzpolizei

Die Finanzpolizei

Alle 3 Staffeln und Folgen