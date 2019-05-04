Staffel 02 Folge 05 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 5: Staffel 02 Folge 05 - Die Finanzpolizei
Tagwache heißt es um fünf Uhr morgens für 35 Beamte aus Kärnten und der Steiermark. Diese versammeln sich beim Grenzübergang Spielfeld. Um heimische Betriebe vor der Wettbewerbsverzerrung durch Lohn- und Sozialdumping zu schützen, prüfen sie bei einer groß angelegten Kontrolle ausländische Arbeiter, die am Weg zu ihrem österreichischen Arbeitsplatz sind. Augenmerk liegt dabei auf auffälligen PKW-, LKW- und Kleintransportfahrer. Schnell werden die Beamten fündig: Ein LKW-Fahrer kann bei der Kontrolle seine Dokumente nicht finden und gerät in Erklärungsnot. Ob der Dolmetscher für Klarheit sorgen kann? Außerdem Schauplatz in der Sendung: der Wiener Flughafen. So sind Franz Kurz und seine Beamten mit dem Arbeitsmarktservice im Einsatz, um Taxis und Fahrdienste unter die Lupe zu nehmen. Denn in der Branche gibt es unzählige Fahrer, die sich illegal noch etwas dazu verdienen. Und siehe da, die Finanzpolizisten decken nicht nur Unternehmen mit Steuerrückständen auf, sondern auch fragwürdige Besitzverhältnisse der Fahrzeuge. Die Beamten ziehen auch wieder los, um gegen illegales Glücksspiel vorzugehen. So haben Leiter Franz Kurz und sein Team bei einer Kontrolle im 11. Bezirk in Wien mit zahlreichen Abwehrmaßnahmen des Betreibers der illegalen Spielhöhle zu tun. Egal ob akustischer Terror, Magnetplatten an der Tür oder Reizgas – die Finanzpolizisten müssen in solch einer Situation auf alles vorbereitet sein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick