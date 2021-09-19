Die Fußchirurgen
Folge vom 19.09.2021: Folge 17
44 Min.Folge vom 19.09.2021Ab 12
Cindy aus Lake Placid ist Risiko-Managerin für mehrere Skigebiete und liebt ihren Job, weil sie dabei sehr viel Zeit auf Skiern verbringt. Wegen zahlreicher Verletzungen sieht ihr linker Fuß jedoch aus, als wäre er in einen Fleischwolf geraten und schmerzt sehr. Inzwischen kommt die 57-Jährige kaum noch in ihre Skistiefel – auch weil sie durch Erfrierungen zwei Zehen verloren hat. Sollte sich der Zustand ihres Fußes weiter verschlechtern, wird Cindy nicht mehr arbeiten können. – Ein Alptraum für die sportbegeisterte Frau. Ihre letzte Hoffnung ist der Spezialist Dr. Brad Schaeffer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.