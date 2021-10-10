Die Fußchirurgen
Folge vom 10.10.2021: Folge 18
44 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 12
RJ aus Cape May, New York, arbeitet als Immobilienmakler und Kellner und ist 12 bis 15 Stunden pro Tag auf den Beinen, was ihm extreme Schmerzen bereitet. Als RJ Anfang 30 war, bildeten sich an seinen Füßen Wucherungen, die größer wurden und immer mehr wehtaten. Die meisten sind auf seinen Fußrücken, einige haben sich auch an den Fußsohlen angesiedelt. Es fühlt sich an, als würde er auf stacheligen Golfbällen gehen. Inzwischen ist RJ 50 Jahre alt und macht sich große Sorgen, ob er in Zukunft noch arbeiten kann. Nach zahlreichen nutzlosen Arztbesuchen liegt seine ganze Hoffnung jetzt bei Dr. Brad.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.